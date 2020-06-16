İzinden dönen gardiyanlarda corona virüs tespit edildi

Kastamonu'da corona virüs salgını nedeniyle bir süredir idari izinde olan ve 1 Haziran itibariyle izinden dönenerek yurtta karantinaya alınan gardiyanlardan bazılarının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan muayenelerinde idari izinden dönen ve karantina altında tutulan 8 gardiyanın corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Testleri pozitif çıkan gardiyanlar tedavi altına alınırken, ekipler tarafından filyasyon çalışmalarının ise devam ettiği ifade edildi.

İHA





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