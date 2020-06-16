İzinden dönen gardiyanlarda corona virüs tespit edildi
Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir idari izinde bulunan gardiyanların 8'inde corona virüs tespit edildi.
16 Haziran 2020, Salı 12:01 Son Güncelleme:
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Kastamonu'da corona virüs salgını nedeniyle bir süredir idari izinde olan ve 1 Haziran itibariyle izinden dönenerek yurtta karantinaya alınan gardiyanlardan bazılarının Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan muayenelerinde idari izinden dönen ve karantina altında tutulan 8 gardiyanın corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Testleri pozitif çıkan gardiyanlar tedavi altına alınırken, ekipler tarafından filyasyon çalışmalarının ise devam ettiği ifade edildi.
İHA
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