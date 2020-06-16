Türkiye İzinden dönen gardiyanlarda corona virüs tespit edildi

İzinden dönen gardiyanlarda corona virüs tespit edildi

Türkiye

İzinden dönen gardiyanlarda corona virüs tespit edildi

Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir idari izinde bulunan gardiyanların 8'inde corona virüs tespit edildi.

16 Haziran 2020, Salı 12:01 Son Güncelleme:
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Kastamonu'da corona virüs salgını nedeniyle bir süredir idari izinde olan ve 1 Haziran itibariyle izinden dönenerek yurtta karantinaya alınan gardiyanlardan bazılarının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan muayenelerinde idari izinden dönen ve karantina altında tutulan 8 gardiyanın corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Testleri pozitif çıkan gardiyanlar tedavi altına alınırken, ekipler tarafından filyasyon çalışmalarının ise devam ettiği ifade edildi.

İHA


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