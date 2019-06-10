EURO 2020 H Grubu 4. maçında Türkiye deplasmanda İzlanda'nın konuğu oluyor. Fransa'yı 2-0 geçen ve mükemmel bir başarıya imza atan A Milli Takım bu mücadeleden de galip gelerek liderliğini sürdürmek peşinde... İzlanda ise Türkiye'yi kendi evinde yenerek puan farkının çok fazla açılmasını istemiyor.

Bu kritik maçı kaçırmak istemeyen taraftarlar, "İzlanda Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

H grubunda yer alan Milli takımımız 11 Haziran Salı günü 21.45’te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda grubunda oynayacağı dördüncü maç için İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Maçı, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

ASIL RAKİBİMİZ İZLANDA

Mircea Lucescu’nun ardından A Milli Takımımız’ın teknik direktörü olan ve Ay- Yıldızlılar’daki ikinci dönemini yaşayan Şenol Güneş, şu ana kadar çıktığı 5 maçta 5 galibiyet almayı başardı. Bu seriyi A Milli Takım’da yaşayan ilk hoca olmayı başaran Güneş, son olarak Fransa karşısındaki tarihi galibiyetin baş mimarları arasında yer aldı. Takımını harika bir taktikle maça hazırlayan tecrübeli hoca, futbolcularını överken, vakit kaybetmeden yarın oynayacağımız gruptaki diğer maçımız İzlanda’ya odaklandı. Fransa maçıyla ilgili olarak Güneş, “Güzel bir sinerji vardı, tek yürek olmuştuk. Bu önemli, her alanda olmamız gereken durumdayız. Zaten takımımız umut ve mutluluk vererek yola çıktı. Bugün o mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında deneyimli çalıştırıcı, “Fransa’ya karşı büyütülecek bir galibiyet elde ettik. Fransa büyük bir takım ve futbol ülkesi. Oyuncu üreten ve yıldız oyuncuları olan bir takım. Grupta önemli bir avantaj elde ettik. Asıl şimdi İzlanda maçının önemi çok daha arttı. Bizim gruptaki asıl rakibimiz İzlanda. Bu aldığımız 3 puanla beraber, salı günü deplasmanda da kazanırsak, Euro 2020 yolunda çok önemli bir avantajı elimize geçireceğimizi düşünüyorum. Artık bu galibiyeti unutmalıyız” yorumunda bulundu.

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