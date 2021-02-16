AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir'in Karaburun ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Karaburun açıklarında saat 9.24'teki sarsıntı 7,30 kilometre derinlikte kaydedildi. Öte yandan AFAD Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı açıklamasında bulundu.