Türkiye İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

Türkiye

İzmir'de peş peşe korkutan depremler!

Afet Koordinasyon Merkezi (AFAD) Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

16 Şubat 2021, Salı 09:43 Son Güncelleme:
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir'in Karaburun ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Karaburun açıklarında saat 9.24'teki sarsıntı 7,30 kilometre derinlikte kaydedildi. Öte yandan AFAD Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı açıklamasında bulundu.

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