İzmir Barosu Başkanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır?
İzmir Barosu muhasebe servisi için personel alıyor. 4 yıllık üniversite mezunları en geç 24 Haziran'a kadar başvurularını tamamlamak zorunda... Peki başvuru nasıl yapılır?
İzmir Barosu personel alım ilanı yayınladı. Yapılan açıklamada "İzmir Barosu muhasebe servisi için sınav ve mülakatla, 25 yaşını doldurmuş üniversitelerin dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun personel alımı yapılacaktır." denildi.
Bu ilan sonrası "Başvuru nasıl yapılacak?" sorusu aratılmaya başlandı.
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Son başvuru tarihi 24 Haziran Pazartesi...