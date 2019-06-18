İzmir Barosu Başkanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır? İzmir Barosu muhasebe servisi için personel alıyor. 4 yıllık üniversite mezunları en geç 24 Haziran'a kadar başvurularını tamamlamak zorunda... Peki başvuru nasıl yapılır?