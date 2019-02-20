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İzmir Bayraklı'da ölüme sıfır mahalle! Korku içindeler...

Kayalığın üstündeki derme çatma yapılarda oturanlar aşağıya yuvarlanmaktan, kayalığın altındaki evlerde oturanlar ise taş parçalarının evlerini yıkmasından korkuyor

20 Şubat 2019, Çarşamba 08:25 Son Güncelleme:
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İzmir Bayraklı'da ölüme sıfır mahalle! Korku içindeler...

İstanbul Kartal’da 21 kişiye mezar olan Yeşilyurt Apartmanı’nın yıkılmasından sonra alarma geçen devlet kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. 81 ile genelge gönderen Çevre ve Şehircilik Bakanı murat Kurum, riskli binaların 3 ay içerisinde tespitini isterken İzmir Bayraklı’daki Çiçek Mahallesi’nden korkutan görüntüler geldi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDAN SONRA ARTTI

Mahallenin yüksek kesiminde, kayaların üzerindeki derme çatma binalarda oturanlar şiddetli yağışların ardından heyelan riskinden korkuyor. aşağıdaki evlerin üzerine de sık sık kaya parçaları düşüyor. Mahalle sakinleri, “evlerde çatlaklar oluştu. Bazı evlerin duvarı yıkıldı. Korku içinde yaşıyoruz” diyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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