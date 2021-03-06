Türkiye İzmir Bayraklı'daki o okulun yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

İzmir Bayraklı'daki o okulun yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

Türkiye

İzmir Bayraklı'daki o okulun yöneticisi ve öğretmen açığa alındı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir okulda “diğer öğrencilere kötü örnek olacağı” gerekçesiyle bir öğrencinin başörtüsüyle okula alınmadığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Okul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı.

06 Mart 2021, Cumartesi 16:48 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bakanlık açıklamasında "İzmir Bayraklı’daki bir ilkokulumuzda, bir velimizin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi.


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