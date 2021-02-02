Türkiye İzmir depreminin kahramanı Edanur Doğan bu kez otobüste doğum yaptırdı

İzmir depreminin kahramanı Edanur Doğan bu kez otobüste doğum yaptırdı

Türkiye

İzmir depreminin kahramanı Edanur Doğan bu kez otobüste doğum yaptırdı

İzmir depreminde 16 yaşındaki İnci Okan yaralı olarak kurtarılmıştı. Okan'a enkaz altındaki davranışlarıyla gönüllere taht kuran 24 yaşındaki UMKE personeli Edanur Doğan, aylar sonra tekrar gündeme geldi. Okan, bu kez de halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirdi.

02 Şubat 2021, Salı 13:36 Son Güncelleme:
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İzmir depreminde görev yaparken, enkaz altındaki İnci Okan (16) ile köpeği ‘Fıstık’ı kurtaran, Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden (UMKE) Edanur Doğan, bu kez halk otobüsünde sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştirip, erkek çocuğunun dünyaya gelmesini sağladı.

Aksaray Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde görevli Edanur Doğan, dün beraberindeki ekip arkadaşlarıyla halk otobüsünde sancıları başlayan Ceylan Kaya'ya müdahale edip, doğumun gerçekleşmesini sağladı.

Edanur ve arkadaşları sayesinde dünyaya gelen, 3 kilo 60 gram ağırlığındaki erkek bebeğe henüz isim koyulmadığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesaplarından mutlu anları paylaştı.



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