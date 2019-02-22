'İzmir dünya kültür merkezlerinden biri olmaya aday'

Prof.Dr. İge Pırnar, müze ve örenyeri ziyaretçi sayılarındaki artışı değerlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de müze ve ören yerlerini, 2018 yılında 28 milyon 169 bin 615 kişinin ziyaret ettiğini belirten Prof. Dr. İge Pırnar, "Bu sayı 2017 yılında gerçekleşen 20 milyon 509 bin 746 ziyaretçi sayısının yüzde 37,4 oranında artığını ve en fazla ziyaretçi sayısına ulaşılan 2014 yılına yaklaşılmış olduğunu gösteriyor" dedi.

EFES ANTİK KENTİ'NE ZİYARETÇİ AKINI

Bakanlığın verilerine göre; en fazla ziyaretçi alan müzeler 3 milyon 4 bin 620 kişi ile İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, 2 milyon 922 bin 37 kişi ile İstanbul Ayasofya Müzesi ve 2 milyon 817 bin 386 bin kişi ile Konya Mevlana Müzesi oldu. En fazla ziyaretçi alan örenyerleri ise 2 milyon 189 bin 529 kişi ile Denizli Hierapolis (Pamukkale), 1 milyon 555 bin 559 kişi ile İzmir Efes Antik Kenti ve 1 milyon 113 bin 409 kişi ile Nevşehir Göreme oldu.

İZMİR’DE DAHA FAZLA ARTIŞ

İzmir’de ziyaretçi sayısında Türkiye geneline göre daha fazla artış yaşandığına dikkat çeken Prof.Dr. İge Pırnar, "İzmir, hem 8 bin 500 yıllık eşsiz tarihi ve kültürel mirası ile hem de sahip olduğu eşsiz doğal kaynakları, coğrafik konumu, uygun iklimi ile Türkiye’nin kültür turizmi bağlamında dünya pazarında en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olmaya aday. Kültür turizmi amaçlı ziyaretlerin başı çektiği İzmir’de, kültür turizminin tartışılmaz parçası müzelerin önemi çok açık. İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kentte müze ve örenyeri ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 52,69 artışla 2 milyon 586 bin 219 kişi oldu. Bu da İzmir kentinin kültür turizmi ve müze talebindeki artan önemini gösteriyor" dedi.

KÜLTÜR TURİZMİNDE DİKKAT ÇEKEN KENT

İzmir ve civarının müze olanakları ile kültür turizminde dikkat çektiğini vurgulayan Prof Dr. Pırnar, "UNESCO Dünya Miras listesinde olan, dünyanın en zengin tarihi ve arkeolojik eserlerine sahip olan yerlerin başında Efes ve Bergama yer alıyor. Yamaç Evleri Müzesi, 225 bin 500 ziyaretçi sayısı ve yüzde 499’luk bir artış ile yüzdelik oranda ve potansiyel olarak ön plana çıkarken, Efes Antik Kenti ile Efes Müzesi ise 1.5 milyonu aşan ve çoğunluğu yabancı olan ziyaretçi sayısıyla ilk sırada geliyor.

İzmir’deki sayılardan hareketle müzekart kullanımındaki orantısal artış, yerli ziyaretçilerin de müzelere ilgisinin çoğaldığını gösteriyor" diye konuştu. Türkiye genelinde ve İzmir’de örenyerlerine ilginin genel olarak müzelere kıyasla daha fazla görüldüğünü ifade eden Prof.Dr. Pırnar, "Bu bağlamda müzelere ziyaretlerin artması için sanal müzecilik teknolojilerinden ve yaratıcı pazarlama ile sunum uygulamalardan faydalanılması, müzeleri de hayatın içine çekecek, günlük hayatın bir parçası haline gelmeleri ile sürdürülebilir olmalarını sağlayacaktır. Müzeler insanların, kafelerinden alışveriş alanlarına kadar iyi vakit geçirebilecekleri, deneyim yaşayabilecekleri alanlar haline geldiği zaman ziyaretçi sayılarında da artış olacaktır" dedi.

DHA