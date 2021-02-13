Türkiye İzmir için yağmur uyarısı yapıldı

İzmir için yağmur uyarısı yapıldı

Türkiye

İzmir için yağmur uyarısı yapıldı

İzmir Valiliği yaptığı son açıklamada, 14 Şubat pazar günü kuvvetli yağmur beklendiği ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

13 Şubat 2021, Cumartesi 16:12 Son Güncelleme:
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Deprem, sel ve son olarak hortum felaketinin yaşandığı İzmir'de Valilik, 14 Şubat Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın İzmir genelinde kuvvetli (25-55 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA


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