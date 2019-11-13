İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık,Sosyal ve Beşeri Bilimler fakütlelerindeki bazı bölümlere öğretim görevlisi alıyor. Başvuru yapacak adaylardan herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekiyor.





Yabancı Diller Yüksekokulunun öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı bulunuyor.





Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi ilanlarının detayları için tıklayın





Bu ilana yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasına uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik uyarınca İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.



