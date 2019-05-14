İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Aşçılık programına öğretim üyesi alıyor. Başvurular 28 Mayıs’ta sona eriyor. İşte ilanın detayları…

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü’ne Öğretim üyesi alıyor. Başvuru yapacak adaylarda Turizm İşletmeciliği Eğitimi alanında Doçentlik almış, Gastronomi alanında çalışmaları ve faaliyetler yapmış olma şartı aranıyor.

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