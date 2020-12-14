Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'turuncu' alarmın verildiği Antalya'da yağış, yer yer şiddetli olarak etkisini sürdürüyor. Özellikle Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış, tarım alanları ve seralarda su baskınlarına neden oldu. Kadriye'de çilek seralarının bazıları tamamen suya gömüldü. Yağışın gece boyunca devam ettiği ilçede Serik- Belek yolunda bulunan muz seraları da sular altında kaldı.

Muz fidelerinin bulunduğu seralara giremeyen üreticiler, yağışın etkisini yitirmesini beklerken, Belek'ten geçen Acısu Deresi'nin de su seviyesi yağmur sularıyla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Bölgede yağışın devam ettiği ve Acısu Deresi'nde taşkın riski bulunduğu belirtildi.

Yıldırım isabet eden palmiye ağacı yandı

Yağışın etkisini sürdürdüğü Antalya kent merkezinde de birçok noktada su baskınları meydana geldi. Su baskınları, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Sulara gömülmüş aracın yanı sıra yıldırım isabet etmesi sonrası yanan palmiye ağacının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yine sel sularının plastik su depolarını sürüklediği anlar ve bir kişinin yağmurdan korunmak için kullandığı pazarcı şemsiyesiyle yürüme anı görüntülere yansıdı. Evlerde ve tarım alanlarındaki su baskınları da görüntüler arasında yer aldı.

214 su baskınına müdahale edildi, 26 kişi kurtarıldı

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin son 24 saatte 150 kişilik personelle 214 su baskınına müdahale ettiği belirtildi. Su tahliye işlemlerinin devam ettiği bölgelerde, suda mahsur kalan 26 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi.

İstinat duvarı çöktü, araç altında kaldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 katlı ev zarar gördü. Çerçiler Mahallesi'nde toprağın gevşemesi sonucu Habesos Evleri sitesine ait istinat duvarı çöktü. Olayda bir otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 katlı evde hasar oluştu.

Polis ve belediye ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaptı, güvenlik amacıyla bölgeye şerit çekildi. Uğrar Mahallesi'ndeki bazı seralar ve evlerde de su baskınları oldu. Bölgedeki çayın taşması sonucu mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Yılın yağış rekoru kırıldı

Dün sabah saatlerinde özellikle Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle birçok tarım alanı su altında kaldı. Akşam saatlerinde ise yağış kent merkezinde etkili oldu. Gece boyunca süren sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Birçok noktada su tahliye işlemleri devam ediyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte, 2020 yılında kente düşen en yüksek yağış miktarına ulaşıldı. Kentte, havalimanına 223.2, kent merkezine 161.5, Kaş Kasaba Orman Sahası'na 129.1 kilogram yağış düştü. Tarım arazilerinin su altında kaldığı Belek Turizm Merkezi'ne 120.7, Kumluca'ya 113.3, Elmalı Orman Sahası'na 99.4, Kemer Ovacık Mevkiine 97.6, Finike'ye 96.7, Serik'e 94 kilogram yağış düştü. Meteorolojinin kent için yaptığı turuncu kod uyarısı saat 19.00'a kadar sürüyor.

Göle dönen alt geçitte araç içinde mahsur kaldılar

Antalya’da sağanak sonrası göle dönen alt geçitlerde araç sürücüleri mahsur kaldı. Sürücülerden biri, su dolan aracının üzerine çıkıp uzun süre kurtarılmayı bekledi. Sürücüler, tıkanan mazgalların açılmasının ardından kurtarıldı.

Antalya’da dün başlayan ve bugün gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar turizm kentinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurun hızını arttırmasıyla Antalya’da birçok yeri su bastı. Aşırı yağış nedeniyle alt geçitler adeta göle döndü. Alt geçitten geçen iki araç ise su dolu geçitte arızalandı. Mahsur kalan araç sürücüleri neye uğradıklarını şaşırdı. Mahsur kalan sürücülerden biri, su seviyesinin yüksek oluşundan dolayı arabanın üzerine çıkarak uzun süre kurtarılmayı bekledi. Belediye ekiplerinin gelip, tıkanan mazgalları açması sonucunda su seviyesi düşürüldü. Düşen su seviyesi ile beraber araçlarından inen vatandaşlar kurtarıldı.

Araçlardan birisi olan minibüs ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken diğer araç sürücüsü aracını çalıştırıp olay yerinden ayrıldı.

"Yüzerek evden çıktım"

Güzeloba Mahallesi'ndeki Örnekköy Sitesi'nde giriş kat dairesini su basan Hazım Karahan, AA muhabirine, site içerisindeki su tahliye kanallarının üstünün betonla kapatılması nedeniyle su baskını yaşandığını ileri sürdü.

Bilgisayar başında oturduğu sırada evinin ön girişinden su aktığını gördüğünü ifade eden Karahan, evine dolan suyun yaklaşık 5 dakika içerisinde boyun hizasına kadar yükseldiğini anlattı.

Karahan, "Yüzerek evden çıktım. Köpeğim de evin içinde mahsur kaldı. Üzüntü verici durum karşısında bayılmışım. Ambulansta bana müdahale ettiler." diye konuştu.

Aynı sitede oturan Selenay Şener de evini su basması sonucu bütün eşyalarının perişan olduğunu dile getirdi.

Mağdur olduklarını kaydeden Şener, "Şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok. Kedi ve köpeklerimin sağ kalmasına sevindim. Artık eşyalar benim umurumda değil. Benim gibi bütün komşularım mağdur. Umarım yetkililer sesimizi duyup bizlere yardım eder." ifadelerini kullandı.

İzmir'de deniz taştı, yollar su altında kaldı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kentte 4 gündür aralıklarla devam eden ve bu gece etkisini iyice artıran yağmurun ardından Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı.

Sahil bandındaki sitelerin bahçeleri deniz suyuyla dolarken, sitelerin otoparkında ve yol kenarında park halindeki araçlar da su içerisinde kaldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu araçtaki beş kişiden ikisi kayboldu. Kayıp kişilerden birinin cansız bedenine dere yatağında ulaşıldı. Kayboldukları yerin 5 kilometre ilerisinde su yüzeyinde bulunan ceset, İzmir Emniyet Müdürlüğü deniz polisi tarafından tarafından kıyıya çıkartıldı.

Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

Arama kurtarma çalışmaları sabah erken saatlerde yeniden başladı.

17,5 saat sonra ikinci cansız bedene de ulaşıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2'nci kişinin de cansız bedeni, bugün saat 12.30 sıralarında bulundu.

Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu iki erkek cesedine ulaşıldı. AFAD ekiplerince, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki su kanalında bulunan cesedin Soner Uyar'a ait olduğu tespit edildi.

Polis helikopterinden görülen ikinci ceset ise olay yerinden yaklaşık 4 kilometre mesafede su kenarında bulundu. Bu cesedin de Mehmet Aslan'a ait olduğu belirlendi.

Belediye siren sesleri ile uyardı

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri siren sesi çalarak vatandaşları araçlarını kurtarması için uyardı. Siren sesiyle birlikte çok sayıda kişi araçlarına koşup oluşabilecek zararın önüne geçmeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar belediyeye tepki gösterirken, birçok kişi su altında kalan aracını çalıştıramadığı için çekici yardımıyla kurtarmaya çalıştı.

İzmir Valisi'nden açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger bölgedeki son durumla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Menderes emniyetinden 25, jandarmadan 10, İzmir emniyeti su altı timlerinden 10 kişi, AFAD ve diğer itfaiye birimlerinden arkadaşlarımız arama tarama çalışmalarını devam ettiriyor. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Kısmi baskınlar var, oralarda da çalışmalar sürüyor. Tespit çalışmaları ve tahliye çalışmaları devam ediyor.''



