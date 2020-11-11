İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, corona virüse (Covid-19) karşı alınan yeni tedbir önlemlerini açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre İzmir genelinde sokakta sigara içmek yasaklanırken, 65 yaş üstü vatandaşlara da saat 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Öte yandan Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılırken, özel sektör mesai düzenlemesi çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

Vali Köşger'den açıklama

Vali Köşger yaptığı açıklamada, "Değerli İzmirliler; doğal olarak son günlerde depreme yoğunlaşmış bulunuyoruz. Ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündemi corona, İzmir’de de tırmanışta. Depremin olduğu günkü rakamlara kıyasen bugün iki katından fazla bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir’de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış; Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi çalışmaları da devam etmektedir. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım, sağlıklı kalalım" dedi.

Uşak’ta kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı

Uşak’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararıyla corona virüs tedbirleri kapsamında, işlek caddeler, parklar, meydanlar, pazar yerleri, otobüs durakları, lokanta önleri gibi yerlerde sigara içme yasağı getirildi.

Uşak’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Funda Kocabıyık başkanlığında Uşak Valiliğinde toplandı. Valiliğin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre olağanüstü toplanan meclis kararıyla, işlek caddeler, parklar, meydanlar, yazar yerleri, otobüs durakları, lokanta önleri gibi yerlerde sigara içme yasağı getirildi. Öte yandan kurul, özellikle il giriş ve çıkışları olmak üzere özel ve ticari araçlarda, maske ve sosyal mesafe denetimlerinde izolasyon kurallarına uyulup uyulmadığının HES Kodu veya T.C. kimlik numarası ile kontrollerinin yapılmasına, pazar yerlerinde corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarının kontrol edilerek metre kareye göre uygun sayıda vatandaşların içeriye alınmasına, satıcıların ve vatandaşların bu hususlara dikkat etmelerinin sağlanmasına, ayrıca satıcıların ve çalışanların HES Kodu uygulaması ile kontrollerinin zabıtalarca yapılmasına karar verdi. Kurul ayrıca şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmamasına oy birliği ile karar verdi.

İHA







