Türkiye İzmir'de 34 arsa satışa çıkarılıyor

İzmir'de 34 arsa satışa çıkarılıyor

Türkiye

İzmir'de 34 arsa satışa çıkarılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 34 adet arsayı satışa çıkaracak. İzmir BB'ye ait çeşitli ilçe ve mahallerde bulunan 34 adet arsa ihale usulü satılacak.

30 Mayıs 2021, Pazar 13:06 Son Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait 34 adet arsa ihale usulü satılacağı açıklandı. Açıklamaya göre ihale 10 Haziran saat 14.00'te gerçekleşecek. İhalenin yeri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Kültürpark İçi 2 No'lu Hol Basmane- Konak/İZMİR adresindeki Hol-2 binasında 2 nolu Toplantı Salonu.

İhale bölgeleri hakkındaki detaylar ise ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.

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