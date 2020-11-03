Türkiye İzmir'de 91. saate mucize! 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaşıldı

İzmir'de 91. saate mucize! 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaşıldı

Türkiye

İzmir'de 91. saate mucize! 4 yaşındaki Ayla'ya canlı ulaşıldı

İzmir depreminin 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nda kurtarma ekipleri 4 yaşındaki Ayla Gezgin'i canlı olarak enkazdan çıkardı.

03 Kasım 2020, Salı 09:47 Son Güncelleme:
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Cuma günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi. Depremin üzerinden geçen dördüncü günde enkazda canlı bulma umuduyla görevlerine devam eden arama-kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışı devam ediyor.

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İzmir'deki deprem sonrası 65. saatte kurtarılan Elif bebek gibi yeni bir mucize gerçekleşti. Arama kurtarma çalışmalarının 91.saatinde Rıza Bey Apartmanı'ndan 4 yaşındaki Ayla Gezgin isimli bir çocuğa ulaşıldı.



09.41: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz' dedi.



09.25: İzmir'deki depremde göçen ve sonrasında yıkım kararı alınan Yılmaz Erbek apartmanında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 10 katlı binada toplamda 13 vatandaş kurtarılırken, 9 vatandaş hayatını kaybetti.

09.20: AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 102 olduğunu bildirdi.

08.11: AFAD tarafından yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 100 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

07.20: Depremde çöken Yılmaz Erbek apartmanından 3 kişinin daha cesedi çıkarıldı.

02.27: AFAD, İzmir depreminde can kaybının 98'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

00.51: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.

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