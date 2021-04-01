Türkiye İzmir'de akraba cinayeti, 'Öldürmek istemedim, bıçağın üstüne düştü'

İzmir'de akraba cinayeti, 'Öldürmek istemedim, bıçağın üstüne düştü'

Türkiye

İzmir'de akraba cinayeti, 'Öldürmek istemedim, bıçağın üstüne düştü'

İzmir'de tartıştığı akrabası Kadir Sait B.'nin bıçaklı saldırısı sonucu Cengiz Gezici kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadir Sait B'nin, Cengiz Geziciyi öldürmek istemediği, kavga sırasında Gezici' nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını öne sürdüğü öğrenildi.

01 Nisan 2021, Perşembe 09:05 Son Güncelleme:
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde, Cengiz Gezici (35), tartıştığı akrabası Kadir Sait B.'nin (27) bıçaklı saldırısı sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Kadir Sait B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan akraba cinayeti sonrası şüphelinin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Kadir Sait B. ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile aralarında küfürleşme olduğunu ve bundan dolayı kavga etmeye başladıklarını belirtti. Ayrıca Kadir Sait B'nin, Cengiz Geziciyi öldürmek istemediği,  kavga sırasında Gezici' nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını öne sürdüğü öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) 



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