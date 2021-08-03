Sağlık Bakanlığı’nın ‘Covid-19 Bilgilendirme Platformu’nda İzmir, yüzde 75'lik aşılama oranıyla mavi kategoriye girdi. İzmir, Türkiye'de mavi kategoride yer alan 10'uncu il oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından, işte özlenen tablo notuyla paylaşım yaptı. Köşger, "Güzel İzmir'imizde aşılama oranı, duyarlı hemşehrilerimiz sayesinde yüzde 75'i buldu. 17-23 Temmuz arası, illere göre haftalık vaka sayımız ise 100 binde 33,43 olarak açıklandı. Haydi İzmir, daha sağlıklı günlere ulaşmak için kolları sıvıyoruz" ifadelerini kullandı.

VAKA TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 947 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,28, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,51 olarak kayda geçti.

Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)