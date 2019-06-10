İzmir Karşıyaka İskele yakınlarında balık tutanlar, saat 11.30 sıralarında, polise suda ceset olduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla erkek cesedini denizden çıkardı.

ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Cansız bedende çürüme ya da bozulma belirtisi görülmedi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETMEYE ÇALIŞTILAR!

Öte yandan polisler, olayı cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalışanları, uzaklaşmaları için defalarca uyarmak zorunda kaldı. (AA)