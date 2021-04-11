Türkiye İzmir'de düşen uçak denizden böyle çıkarıldı! İşte o anlar…

İzmir'de düşen uçak denizden böyle çıkarıldı! İşte o anlar…

Türkiye

İzmir'de düşen uçak denizden böyle çıkarıldı! İşte o anlar…

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazının büyük bölümü bugün saat 12.50'de, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisinin vinci ile çıkartıldı. Uçağın enkazı kurtarma gemisine alındı.

11 Nisan 2021, Pazar 13:30 Son Güncelleme:
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İzmir'in Foça ilçesinde düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazının denizden çıkartılması için bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden çalışmalar başladı. Çalışmalar İstanbul'dan dün sabah gelen Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisi ve dalgıçlar tarafından yürütüldü.



İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi uçak, 9 Nisan'da saat 10.40'ta Foça açıklarındaki İngiliz Burnu Orak Adası önlerinde denize düştü. Uçağın düştüğünü gören balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçaktaki fırlatma sistemi sayesinde paraşütle atlayıp, denize düşen pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, kurtarılarak sahile çıkarıldı. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan pilotların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ise ilk verilere göre eğitim uçağının motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

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Düşen uçağı denizden çıkarmak için dün çalışmalara başlandı. İstanbul'dan gelen Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisi ve dalgıçlarla yapılan çalışmalar gece saatlerine kadar sürdü. Gece yarısı çalışmalara ara verildi. Gece boyunca 2 Sahil Güvenlik botu bölgeden ayrılmayarak güvenliği sağladı. Karadan Foça Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolü sağladığı bölgede, su altındaki enkaz çalışmalarına bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte kaldığı yerden tekrar başlandı. Bölgede, balıkçıların denizden geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor.

UÇAK DENİZDEN ÇIKARILDI

İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazının büyük bölümü bugün saat 12.50'de, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisinin vinci ile çıkartıldı. Uçağın enkazı kurtarma gemisine alındı.

Seyfi GÜL- Tolga TAHÇI/ DHA

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