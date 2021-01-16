Türkiye İzmir'de kar yağışı başladı

İzmir'de kar yağışı başladı

Türkiye

İzmir'de kar yağışı başladı

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava İzmir'de de etkili oldu.

16 Ocak 2021, Cumartesi 17:35 Son Güncelleme:
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Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı İzmir’de de kendini gösterdi. İzmir’in bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, karın etkili olduğu İzmir-Manisa karayolunda trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı.

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Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle araç trafiğinin hafif olduğu Sabuncubeli geçidinde ise Karayolları ekipleri kar küreme ve buzlanmayı engellemek için yollara tuz serpme işlemi gerçekleştirdi.


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