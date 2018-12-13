İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında, bir sızıntı meydana gelmiş ve 4 işçi gazdan zehirlenmişti. Olay yerine ambulanslar sevk edilirken, işçiler hemen tedavi altına alındı. İşçilerden 1'i Torbalı'daki özel bir hastaneye, diğer 3'ü ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SURİYE UYRUKLU 1 İŞÇİ ÖLDÜ, SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA ETKİLENDİ

Öte yandan Torbalı'daki hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu 1 işçiden acı haber geldi. Üzerinden kimlik çıkmayan işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İşçilere müdahale eden 2 sağlık çalışanının da tedavi altına alındığı belirtildi.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 işçinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

AFAD ekipleri de fabrikada incelemede bulundu. Ekipler, sızıntının yayılmaması için çevrede önlem aldı.

HASTANE DEZENFEKTE EDİLDİ

Sağlık çalışanlarının gazdan etkilenmesi nedeniyle acil servis bölümü iki saat süreyle hasta kabulü yapmadı. Bazı vatandaşlar ise gazdan etkilenmemek için maske taktı. Sızıntı nedeniyle her ihtimale karşı hastane dezenfekte edildi.

Tedavi gören aşçı Azer Oruçoğlu, firmaya yemek götürdüğü sırada olayın yaşandığını ve kendisini firmada çalışan bir kadının kurtardığını belirtti.

Hastane odasında yaşadıklarını anlatan Azer Oruçoğlu, "İçeride ne çalışması olduğunu bilmiyorum. Ben oraya yemek bırakmaya gitmiştim. İmalathanenin kapısı açıktı. Orada yoğun bir patlama gibi bir şey oldu. Gaz geldi. Sonra içeride insan vardır, kurtaralım diye içeriye girdim. İçeride birinin çırpındığını gördüm. O raf gibi bir yerde yukarı kattaydı. Biz 2 kişiydik. Yangın merdiveni gibi bir yere o çırpınan şahsı kurtarmak için yanımdaki arkadaşla çıkmak isterken önce arkadaş aşağıya düştü, sonra da ben. Sonra bilincimi kaybettim. Bizi bir kadın kurtarmış. Sürükleyerek dışarı çıkarmış. Allah ondan bin kere razı olsun” dedi.