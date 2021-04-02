İzmir Konak ilçesinde geçimini atık toplayarak sağlayan Mehmet Zeki Yalçın, denizde ölü bulundu. Dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin edilen Yalçın’ın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

x





Konak sahilinde, saat 07.30 sıralarında yürüyüşe çıkanlar, denizde ceset olduğunu görünce polise haber verdi. Bölgeye gelen deniz polisi tarafından sudan çıkartılan cesedin Mehmet Zeki Yalçın'a ait olduğu tespit edildi.

Geçimini kağıt, pet şişe ve karton toplayarak sağladığı öğrenilen Yalçın'ın dengesini kaybederek denize düştüğü ve boğularak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Mehmet Zeki Yalçın'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

İlgili Haberler Çivili sopayla kediye işkence yapan kişi kendini böyle affettirdi







