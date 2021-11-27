İzmir'de korkutan fırtına! Tekneleri tek tek batırdı
İzmir'de dün geceden beri etkisini sürdüren fırtına, denizcilere zor anlar yaşattı. İki tekne alabora olurken iki amatör balıkçı teknesi de fırtına nedeniyle battı.
27 Kasım 2021, Cumartesi 10:12 Son Güncelleme:
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İzmir'de meydana gelen fırtına nedeniyle birçok tekne battı.
Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
SAATTE 78 KİLOMETREYİ BULDU
Saatteki hızı zaman zaman 78 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle özellikle denizciler zor anlar yaşarken, maddi zarar meydana geldi.
Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle iki tekne alabora olurken, kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.
Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.