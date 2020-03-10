Türkiye İzmir'de Roma dönemine ait bin 500 yıllık sunak ele geçirildi

İzmir'de Roma dönemine ait bin 500 yıllık sunak ele geçirildi

Türkiye

İzmir'de Roma dönemine ait bin 500 yıllık sunak ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği tarihi eser operasyonunda bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen sunak ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

10 Mart 2020, Salı 19:10 Son Güncelleme:
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir şahsın işletmesinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler adreste yaptığı aramada, Roma dönemine ait yaklaşık bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen sunak (etrafında dinsel tören yapılan masa) ele geçirdi.

Olayla ilgili işletme sahibi E.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan E.K. isimli şahsın adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İZMİR (İHA)

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