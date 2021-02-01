Türkiye İzmir'de saat 16.10'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

İzmir'de saat 16.10'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Türkiye

İzmir'de saat 16.10'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Peş peşe sarsıntıların yaşandığı Ege Denizi'nde saat 11.35'te Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 5.2 büyüklüğünde deprem olmuştu. Saatler 16.10'u gösterdiğinde İzmir bu defa 4,6 ile sallandı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 17:08 Son Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 08.46'da Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Deprem İzmir, Çanakkale ve birçok ilde daha hissedildi.

AFAD verilerine göre aynı bölgede saat 08:47'de bu kez 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Artçı sarsıntıların yaşanmaya devam ettiği bölgede saat 09:00'da ise 4.7 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

Peş peşe artçı depremler 

Saat 11.35'te yine Ege Denizi'nde Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Bir sarsıntı daha 

Avrupa Sismoloji Merkezi saat 16.10'da 4,6'lık bir depremin daha olduğunu duyurdu.

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