Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 08.46'da Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Deprem İzmir, Çanakkale ve birçok ilde daha hissedildi.

AFAD verilerine göre aynı bölgede saat 08:47'de bu kez 4.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Artçı sarsıntıların yaşanmaya devam ettiği bölgede saat 09:00'da ise 4.7 şiddetinde bir deprem daha yaşandı.

Peş peşe artçı depremler

Saat 11.35'te yine Ege Denizi'nde Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

Bir sarsıntı daha

Avrupa Sismoloji Merkezi saat 16.10'da 4,6'lık bir depremin daha olduğunu duyurdu.







