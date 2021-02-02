İzmir'de sel nedeniyle kamu personelleri tam gün idari izinli sayılacak
İzmir'de sağanak yağış su baskını ve sele neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 'Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır. Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır' dedi.
02 Şubat 2021, Salı 13:19 Son Güncelleme:
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İzmir'de başlayan sağanak yağış kenti adeta felç etti. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su tahliye ihbarlarına yetişemeyince vatandaşlar kendi imkanlarını seferber etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise Foça’nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini, gündüz saatlerinde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi.
Kamu çalışanları tam gün izinli sayılacak
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının tam gün izinli sayılacağını dile getirdi. Öte yandan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de "İzmir'e sadece 8 saatte bir aylık yağış düştü." diye konuştu.