Türkiye İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 53 sığınmacı kurtarıldı

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 53 sığınmacıyı kurtardı.

09 Aralık 2020, Çarşamba 23:27 Son Güncelleme:
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Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Madra Çayı açıklarında 2 lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

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Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 53 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

AA


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