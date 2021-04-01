Türkiye İzmir'de Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

İzmir'de Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

01 Nisan 2021, Perşembe 01:29 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında, 2 can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince kurtarılan 37 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA

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