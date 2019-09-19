Karabağlar'a bağlı kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 18 Ağustos'ta çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılıp Menderes ve Seferihisar ilçelerinin kırsal mahallelerine kadar ulaşan orman yangını, 53 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için çalışmalara başladı. Ekipler, iş makineleriyle yanan ağaçların enkazını temizlerken, sahanın kara görüntüden kurtulması için de yoğun çaba gösteriyor.

SAHANIN GENELİNE KIZILÇAM EKİLECEK

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sahanın temizlenmesinin ardından şebeke çalışması ile bölgeye yeni yollar yapılacak. Ardından da teraslama çalışmalarına başlanacak. Yanan bölgenin tamamen temizlenmesi ve teraslama çalışmasından sonra sahanın geneline asli tür olan kızılçam fidanı dikilecek.

İLK FİDAN 11 KASIM'DA DİKİLECEK

Yol ve yangın emniyet şeritlerinin kenarları, olası yangınlar dikkate alınarak ağaçlandırılacak. Buralara yangına dayanıklı olan servi ve meyve ağaçları dikilecek. Bölgede böylece yangın önleme fonu oluşturulacak. Bölgeye ilk fidan, 11 Kasım'da dikilecek ve ağaçlandırma işlemi, şubat ayına kadar tamamlanacak.

DHA