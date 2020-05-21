Türkiye İzmir'de yeşil alanlarda 'çemberli sosyal mesafe' dönemi

İzmir'de yeşil alanlarda 'çemberli sosyal mesafe' dönemi

Türkiye

İzmir'de yeşil alanlarda 'çemberli sosyal mesafe' dönemi

İzmir'de, yeni tip corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Kordon'da "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı.

21 Mayıs 2020, Perşembe 22:40 Son Güncelleme:
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İzmir'de, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için Kordon'da "çemberli sosyal mesafe" uygulaması başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle akşam saatlerinde İzmirlilerin dinlenme mekanı olan Kordon'da 2,5 metrelik aralıklarla 4 metre çapında çemberler çizdi. 

Çemberlerde oturmayı tercih ettiler

Bu kapsamda bölgeye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak söz konusu çemberlerde oturmayı tercih etti.

Uygulamanın Karşıyaka, Bayraklı Sahili, Buca Hasanağa Bahçesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı olmak üzere kentin farklı noktalarındaki yeşil alanlarda devam edeceği belirtildi.

AA


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