İzmir'deki balıkçılar tsunami korkusundan avlanmaya çıkamıyor
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından oluşan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda ev, iş yeri ve teknenin zarar gördüğü tsunami sonrası korku yaşayan balıkçılar, avlanmaya çıkmıyor. Sığacık Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hamit Oluç, yaptığı açıklamada 4-5 teknenin battığını, yaklaşık 30 teknenin de hasar gördüğünü söyledi.
03 Kasım 2020, Salı 16:22 Son Güncelleme:
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Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'nde oluşan tsunami sonrası, bir kişi hayatını kaybetti. Deniz sularının yaklaşık 2 metre yükseldiği mahallede, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Onlarca tekne battı ve hasar aldı. Tsunaminin oluşturduğu tahribatın yanı sıra, vatandaşları psikolojik olarak da olumsuz etkiledi. Deprem ve sonrasında yaşanan tsunami nedeniyle korku yaşayan balıkçılar avlanmaya ara verdi.
Hamit Oluç
"Evlerimizde ailelerimiz var, onları düşünmek zorundayız"
Sığacık Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hamit Oluç, tsunami nedeniyle bölge halkının korku içinde olduğunu belirterek, "Tsunami bizi çok kötü etkiledi. Kooperatifimizde 110 üyemiz var. Bunların çoğu bitik durumda. 4-5 teknemiz battı. Yaklaşık 30 balıkçı teknesinde hasar var. Binin üzerinde ağımız şu an denizde. Balıkçılarımız tsunami olur korkusuyla şu an ava çıkamıyor. Bu yüzden limanda bekliyoruz. Bu uzun bir süre böyle gider, çünkü evlerimizde ailelerimiz var. Onları düşünmek zorundayız. Bazı balıkçılarımız tsunamiyi denizde yaşadı. Kooperatif olarak mağdur olan balıkçılarımıza yardım ediyoruz" dedi.