İzmit Körfezi'nde de durum kötü! Parçalandığında iç kısmı kararıyor
İzmit Körfezi´nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası (müsilaj), denizin dibine çökerek tabanda tortu oluşmasına neden oldu. Yapışkan halde bulunan deniz salyası parçalandığında iç kısmı kararıyor.
16 Haziran 2021, Çarşamba 19:12 Son Güncelleme:
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İzmit Körfezi´nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası dibe çökerek, deniz tabanında tortu oluşmasına neden oldu. Oluşan tabaka, sportif dalış yapan Levent Şişman’ın kamerasına yansıdı. Görüntülerde deniz dibine çöken müsilajın bir halı gibi deniz tabanını kapladığı ve bazı deniz canlılarını olumsuz etkilediği görülüyor. Öte yandan dalgıç tarafından çekilen görüntülerde yapışkan halde bulunan deniz salyasının parçalandığında içi kısmının karardığı görülüyor.
DHA