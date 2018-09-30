İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakalandı
İznik Gölü'nde 2 metre boyunda, 80 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakalandı. Balıkçı tezgahında asılarak sergilenmek istenen balığı ip taşımadı. Balık, göl suyuyla doldurulan özel havuza alındı.
İznik Gölü'nün, Bursa'nın Orhangazi ilçesi bağlı kırsal Çakırlı Mahallesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı.
Güçlükle sahile çekilen 80 kilo ağırlığındaki 2 metrelik yayın balığı kamyonetle Orhangazi içe merkezine getirildi.
Bir balık lokantasına getirilen dev balık büyük ilgi gördü.
DHA