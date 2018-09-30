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İznik Gölü'nde 2 metrelik yayın balığı yakalandı

İznik Gölü'nde 2 metre boyunda, 80 kilo ağırlığında dev yayın balığı yakalandı. Balıkçı tezgahında asılarak sergilenmek istenen balığı ip taşımadı. Balık, göl suyuyla doldurulan özel havuza alındı.

30 Eylül 2018, Pazar 16:50
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İznik Gölü'nün, Bursa'nın Orhangazi ilçesi bağlı kırsal Çakırlı Mahallesi açıklarında avlanan balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı.

Güçlükle sahile çekilen 80 kilo ağırlığındaki 2 metrelik yayın balığı kamyonetle Orhangazi içe merkezine getirildi.

Bir balık lokantasına getirilen dev balık büyük ilgi gördü.

DHA

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