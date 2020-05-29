İzole de olsa tatil başlıyor

Corona virüs salgını pek çok şeyde olduğu gibi turizm sektöründe de büyük değişimlere neden oldu. Aylardır evlere kapananlar tatilin gelişini beklerken oteller de yeni döneme hazırlanıyor. Bu yıl deniz kum ve güneş üçlüsünün yanına izolasyon, temizlik ve hijyen de eklendi.

Bu kurallara uyulacak

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen ‘Konaklama tesislerinde alınması gereken önlemler’ şunlar:

Odalar temizlik sonrası en az 1 saat havalanmalı.

Oda temizliğini yapacak kişi eldiven takmalı. Her temizlik sonrası değiştirilmeli.

Eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, düğmeler, kumandalar, tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmeli.

Çarşaf, havlu gibi tekstil ürünler toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek şekilde toplanmalı ve 60-90 derecede yıkanmalı.

Havuzun klor düzeyine dikkat edilmeli.

Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı.

Oyun parkı ve çocuk kulüplerinde pelüş hayvan ve top havuzu gibi temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmamalı.

Odalarda klimaların düzenli bakım ve onarımı yapılmalı.

Sertifika verilecek

Hepimiz tatili çok özledik ama bu yıl turizm sezonu koronavirüs salgını gölgesinde başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ulaşımdan konaklamaya geniş bir yelpazede bir dizi yeni tedbirin tanımlandığı ‘Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı’nı yayımlandı. Gerekli önlemleri alan tesislere sertifika verilecek. Sertifika alan tesisler ise 1 Haziran’da duyurulacak.

Hazırlık başladı

Oteller de sertifikanın gereklerini yerine getirmek için hummalı bir çalışma içinde. Birçok otel, girişten itibaren hijyen önlemlerini artırdı. Otellerin hemen her yerine bilgilendirme levhaları konuyor. Odalar dezenfekte ediliyor ve tek kullanımlık ürünler tercih ediliyor. Plajlarda şezlonglar, aralarında en az 1.5 metre olacak şekilde yerleştiriliyor.

Seyahatlerde HES kodu dönemi

Pandemi sürecinde seyahat için HES kodu almak zorunlu hale geldi. Tek seferlik kod sayesinde vatandaşların nereye gideceği, kimlerle yolculuk yapacağı kayıt altına alınacak. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri’ bölümüne girilerek ya da SMS yöntemiyle alınabilecek.

Karavan köyüne ihtiyaç var

Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık ortamlara girmek istemeyen tatilciler, çareyi karavan turizminde buldu ancak bu durum karavana uygun kamp yeri sıkıntısını da beraberinde getirdi. Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, kamp ve karavan turizminin gelişmesi için ülkede karavan kampları, parkları olması ve karavan rotalarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bungalov ve kampa ilgi arttı

Enuygun.com’un tüketicilerin pandemi sonrası seyahatle ilgili bakış açılarını öğrenmek için yaptığı anket, kamp ve bungalov tatillerine ilginin arttığını gösteriyor. Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Ankete göre her şey dahil otelde tatil yapmak isteyenler yüzde 18’e gerilerken, butik otel ya da kamp ve bungalov tatilini tercih edenlerin oranı yüzde 45’lere çıkıyor” dedi.

Ege'yi özledik

Ankete katılanların en çok özlem duyduğu tatil bölgesi ise Ege ve Akdeniz kıyıları oldu. Katılımcıların yüzde 44’ü, Ege ve Akdeniz kıyılarında yeniden tatil yapmanın hayalini kurarken, yüzde 24’lük kesim memleketine gitmeyi arzu ediyor. Katılımcıların yüzde 16’sı Avrupa tatili yapmayı isterken, yüzde 14’ü ise yayla turizmine çıkmayı düşünüyor.



