İzzet Özilhan: Kriz falan yok

Yasemin-İzzet Özilhan, Temmuz 2011’de nikah masasına oturmuştu. Kızları; Emine 2012’de, Ela 2013’te doğmuştu. 17 Temmuz’daki evlilik yıldönümlerinden bir hafta sonra Ezgi Öcel, İzzet Özilhan’ın kendi fotoğraflarına yaptığı beğenileri açıklayınca çiftin arasında soğuk rüzgarlar esmişti. İzzet Özilhan eşinden özür dileyince de konu tatlıya bağlanmıştı. Birlikte çıktıkları Bodrum tatilinden dönen Özilhanlar dün ailece Kuruçeşme İnari Restaurant’taydı. İzzet Özilhan muhabirlerin “Kriz devam ediyor mu?” sorusuna “Kriz falan yok, yanımızda çocuklar var” yanıtını verdi.

; Bu Video

İlgini

Çekebilir