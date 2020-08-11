İzzet Özilhan: Kriz falan yok
Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ın Instagram’da bir mankenin fotoğraflarını beğendiğini öğrenmiş ve aralarında kriz çıkmıştı. Dün ailece yemeğe giden çift lokanta çıkışı görüntülendi. Hakan KIRARSLAN / POSTA
11 Ağustos 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Yasemin-İzzet Özilhan, Temmuz 2011’de nikah masasına oturmuştu. Kızları; Emine 2012’de, Ela 2013’te doğmuştu. 17 Temmuz’daki evlilik yıldönümlerinden bir hafta sonra Ezgi Öcel, İzzet Özilhan’ın kendi fotoğraflarına yaptığı beğenileri açıklayınca çiftin arasında soğuk rüzgarlar esmişti. İzzet Özilhan eşinden özür dileyince de konu tatlıya bağlanmıştı. Birlikte çıktıkları Bodrum tatilinden dönen Özilhanlar dün ailece Kuruçeşme İnari Restaurant’taydı. İzzet Özilhan muhabirlerin “Kriz devam ediyor mu?” sorusuna “Kriz falan yok, yanımızda çocuklar var” yanıtını verdi.
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