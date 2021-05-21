Magazin İzzet Yıldızhan ve kızının annesi Gizem Şehnaz arasındaki nafaka davasında flaş gelişme
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İzzet Yıldızhan ve kızının annesi Gizem Şehnaz arasındaki nafaka davasında flaş gelişme

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İzzet Yıldızhan ve kızının annesi Gizem Şehnaz arasındaki nafaka davasında flaş gelişme

İzzet Yıldızhan, kızının annesi ve eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi tarafından mahkemeye verilmişti. Gizem Şehnaz İzgi, Yıldızhan'ın aylık 1785 lira nafaka ödediğini belirterek bu miktarın 10 bin liraya çıkarılmasını talep etti. İzzet Yıldızhan'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı ve 15 yaşındaki kızı S.Y.‘nin annesi Gizem Şehnaz İzgi ünlü türkücünün kızıyla yeteri kadar ilgilenmediği gerekçesiyle nafakanın arttırılması için dava açmıştı. İkili arasındaki nafaka davasında flaş gelişme yaşandı...

21 Mayıs 2021, Cuma 12:41 Son Güncelleme:
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İzzet Yıldızhan, kızının annesi ve eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi tarafından mahkemeye verilmişti. Gizem Şehnaz İzgi, Yıldızhan'ın aylık 1785 lira nafaka ödediğini belirterek bu miktarın 10 bin liraya çıkarılmasını talep etti. İzzet Yıldızhan'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı ve 15 yaşındaki kızı S.Y.'nin annesi Gizem Şehnaz İzgi ünlü türkücünün kızıyla yeteri kadar ilgilenmediği gerekçesiyle nafakanın arttırılması için dava açmıştı.

"BU DOĞRU DEĞİL"

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ilk duruşmaya tanık olarak katılan S.Y. "Babam basına yaptığı açıklamada 9 çocuğuna aylık 100 bin lira para yatırdığını söylemiş. Bu doğru değil. Bana nafaka dışında başka para yatırmıyor. Kıyafetimi, okul paramı, sağlık sigortamı karşılamıyor" demişti. İzzet Yıldızhan'ın çocuklarına ayda 100 bin lira harcadığı şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Gizem Şehnaz İzgi, yaptığı açıklamalarda kendi çocuğuna sadece ayda 1500 lira verdiğini, geçen sene çocuğunu senetle okul servisine yazdırabildiğini anlatmıştı.

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