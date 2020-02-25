Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı iddiası

65 yaşındaki efsane oyuncu Jackie Chan'in bulundugu ortamdaki bir misafirinda korona virüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı öne sürüldü.

Tedaviyi bulana ödül verecekti

Chan, geçen haftalarda yaptığı açıklamada virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.





"Vatandaşlarımın ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum"

"Bu parayla ilgili değil" diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler Jackie Chan, Koronavirüs panzehirini bulana 1 milyon Yuan verecek











