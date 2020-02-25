Dünya Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı iddiası

Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı iddiası

Dünya

Jackie Chan koronavirüsten karantinaya alındı iddiası

Geçen haftalarda korona virüsünün tedavisini bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyuran efsane oyuncu Jackie Chan'in, korona nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi.

25 Şubat 2020, Salı 14:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

65 yaşındaki efsane oyuncu Jackie Chan'in bulundugu ortamdaki bir misafirinda korona virüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı öne sürüldü.

Tedaviyi bulana ödül verecekti

Chan, geçen haftalarda yaptığı açıklamada  virüsü salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, tedaviyi bulana 1 milyon Çin Yuanı (860 bin TL) ödül vereceğini duyurmuştu.


"Vatandaşlarımın ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum"

 "Bu parayla ilgili değil" diyen Chan, "Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Jackie Chan, Koronavirüs panzehirini bulana 1 milyon Yuan verecek




Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Mithat Sancar’la yeni bir HDP mi?
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Büyük hukukçu olmak için büyük bir vicdan gerekir
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER İspanya'da bin kişilik otel karantina altında