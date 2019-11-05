,1970’lerin sonuna damga vuran ABD dizisi ‘Charlie’nin Melekleri’nde ‘Kelly’ karakterine hayat veren ABD’li oyuncu Jaclyn Smith, 26 Ekim'de 74 yaşına girdi.

Meme kanserini yendi

4 kez evlenen, 2 torunu olan, meme kanseri atlatan Jaclyn Smith, yıllara meydan okuyor.

'Önceliğimin ailem olması beni dinç tutuyor'

Jaclyn Smith, 74 yaşında olmasına rağmen nasıl bu kadar genç ve dinç göründüğünü anlattı. Jaclyn Smith'in güzellik sırları şöyle:

“Düzenli yemek yiyor, düzenli spor yapıyorum. 18 derece sıcaklıktaki odada uyuyorum. Bol bol sebze ve kırmızı meyve tüketiyorum. Ama en büyük hayat kaynağım torunlarım. Önceliğimin ailem olması beni dinç tutuyor.”

Öte yandan, yeni nesil Charlie'nin Melekleri bu ay vizyona girecek. Filmin yeni meleklerine Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska hayat veriyor.

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