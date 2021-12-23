Dünya James Franco'dan öğrencilerine cinsel taciz itirafı!

James Franco'dan öğrencilerine cinsel taciz itirafı!

Dünya

James Franco'dan öğrencilerine cinsel taciz itirafı!

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı James Franco, geçmişte yönettiği bir oyunculuk okulundaki kadın öğrencilerini taciz ettiğini ve öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiğini 4 yıl sonra itiraf etti.

23 Aralık 2021, Perşembe 15:37 Son Güncelleme:
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ABD'li oyuncu James Franco’nun, oyunculuk okulundaki öğrencileri taciz ettiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, hakkındaki iddiaların üzerinden geçen 4 yılın ardından taciz iddialarını kabul etti.

The Jess Cagle Podcast yayınında konuşan Franco, öğrencileri ile birlikte olduğunu ve bunun yanlış olduğunu söyledi. O dönem aklının başında olmadığını öne süren 43 yaşındaki oyuncu, eğitim verdiği okulu kadınlarla tanışmak ve cinsel istismarda bulunmak için açmadığını dile getirdi.

O dönem sessiz kalması gerektiğini aktaran oyuncu, “Bana kızgın insanlar vardı. Onları dinlemem gerekiyordu” dedi.

ABD’de 4 yıl önce Los Angeles Times’a konuşan 5 kadın, derslerde ünlü oyuncunun “uygunsuz muamelesine” maruz kaldıklarını ifade etmişti. O dönem sessiz kalan oyuncu, hakkında açılan taciz davasında Temmuz ayıda 2.2 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti.

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