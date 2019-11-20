2000 yılında İngiliz Ordusu’ndaki görevinden emekli olduktan sonra 12 yıl süreyle İngiliz İstihbarat örgütü MI6 adına Ortadoğu ve dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet yürüten Le Mesurier, 2012 yılında savaş mağdurlarına ve sivillere ilk yardım yapma ve eğitim verme adı altında Suriye’de “Beyaz Baretliler” adlı bir örgüt kurdu. Başta İngiltere ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkeden destek alan örgütün, iş birliği içerisinde olduğu birçok ülkeye de istihbarat sattığı belirtildi. Örgütteki bazı arkadaşları tarafından, Le Mesurier’in, Suriye ve Irak’ta 500 ile bin dolar karşılığında ilk yardım görevlisi olarak örgüte kazandırdığı elemanlar aracılığıyla topladığı bilgileri iş birliği içerisinde olduğu ülkelerin istihbarat örgütlerine yüksek meblağlar üzerinden sattığı öne sürüldü.

Para karşılığı istihbarat ticareti

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; soruşturmayı yürüten istihbarat ekiplerinin tespitlerine göre; para karşılığı istihbarat ticaretinden gelen gelirlere ‘örgüte bağış’ adını veren Le Mesurier, milyon dolarlarla ifade edilen bu gelirleri bir süre sonra kendi zimmetine geçirdi. Soruşturma makamları, ikinci ifadesinde eşinin yaşadığı stresin, olaydan birkaç saat önce arkadaşı Faruk H. ile yaptığı görüşmenin ardından daha da arttığını söyleyen Le Mesurier’in eşi Heuding Christiana Winberg’in, zimmete para geçirme iddiasından haberdar olduğu üzerinde duruyor.

"Türkiye’de işimiz bitti ayrılıyoruz"

İstihbarat ekiplerinin, örgütteki arkadaşları ile çalışanlarından öğrendiği bilgiye göre; Le Mesurier’in yaşadığı stresin nedeninin aldığı yüklü miktardaki finansal desteklerin karşılığını verememesi. Ayrıca Le Mesurier’in, ölümünden bir hafta önce “Türkiye’de işimiz bitti ayrılıyoruz” diye mesaj bıraktığı da aynı kişiler tarafından ileri sürüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp’tan polise giden ilk bilgilerde; intihar üzerinde durulduğu, Le Mesurier’in ölüm nedeninin ise basınç sonucu oluşan Aort damarı patlaması olduğu öğrenildi.

Eşinden alınan doku örneğinin sonucu çıktı

Tedbir amaçlı olarak yurt dışı çıkış yasağı konulan Le Mesurier’in eşi Heuding Christiana Winberg’den alınan kan ve doku örneklerinde ilk incelemelerde suç unsuru bir delile rastlanamadığı polise ulaşırken, bölgeden toplanan 3 Terebayt’lık kamera görüntülerinin üzerindeki incelemenin sürdüğü belirtildi. Ajanın havada düştüğü anların kamera görüntülerine ulaşan polisin, Winberg’in telefon ve elektronik eşyaları üzerindeki incelemesinin de tamamlandığı kaydedildi.

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