Uzun süredir şampiyonluk kovalayan Houston Rockets, bu sene de Batı'nın iddialı takımlarından. Ligin bir diğer iddialı takımı Los Angeles Clippers da son MVP Kawhi Leonard'ı ve yıldız oyuncu Paul George'u kadrosuna katarak Los Angeles şehrini kolay kolay Lakers ve LeBron James'e bırakmayacağını göstermişti.

Ligin en iyi defans takımı olarak gösterilen Clippers, Harden'a direnemedi. 47 sayı, 7 asist ve 6 ribaund'la oynayan Harden, takımının 102-93 kazandığı karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Clippers'ta ise Kawhi Leonard 26 sayıyla oynadı.





Gnabry, Harden'la tanıştı





Aile meselesi!

Maça damga vuran bir diğer olaysa Rockets'a Harden'ın takım arkadaşı olan Austin Rivers'ın, rakip takım Clippers'ı çalıştıran babası Doc Rivers'ı hakemlere şikayet ederek oyundan attırmasıydı.

Hakemlere uzun süre itiraz eden Doc Rivers, oğlu Austin'in ihanetine uğrayarak teknik faul aldı ve oyundan atıldı. Austin, olay sonrasında babasına el salladı ve eliyle "Ara beni" işareti yaptı. Austin maçın ardından Twitter hesabından "Şükran Günü oldukça ilginç geçecek" yazdı.





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