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Jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Bursa’da müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, değeri 1 milyon 750 bin dolar olan 2300 yıllık İncilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı

24 Haziran 2019, Pazartesi 23:30
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Jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı istihbaratını aldı.

Tarihi eser kaçakçılarıyla müşteri gibi irtibat kuran ekipler, Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağladı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tahmini değeri 1 milyon 750 bin dolar 2300 yıllık 2 adet incili jandarma ekiplerine satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor. 

BURSA (İHA)

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