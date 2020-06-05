Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: Teröre ağır darbe
Jandarma Genel Komutanlığı, son 4 yılda kırsalda düzenlenen operasyonlarda, 55 güdümlü füze, 49 doçka (uçaksavar), 38 havan ve 65 binin üzerinde mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
05 Haziran 2020, Cuma 21:57 Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "Teröre ağır darbe" başlığıyla yapılan paylaşımda, ele geçirilen malzemelerden bazılarının fotoğraflarına yer verildi.
https://twitter.com/jandarma/status/1268953206492717058?s=20
AA
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