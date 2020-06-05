Türkiye Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: Teröre ağır darbe

Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: Teröre ağır darbe

Türkiye

Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: Teröre ağır darbe

Jandarma Genel Komutanlığı, son 4 yılda kırsalda düzenlenen operasyonlarda, 55 güdümlü füze, 49 doçka (uçaksavar), 38 havan ve 65 binin üzerinde mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

05 Haziran 2020, Cuma 21:57 Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, "Teröre ağır darbe" başlığıyla yapılan paylaşımda, ele geçirilen malzemelerden bazılarının fotoğraflarına yer verildi.



AA

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