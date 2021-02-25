Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli alıyor! İşte detaylar
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli bilişim personeli almak için ilan açtı. İlana göre 4 personel alınacak. İşte detaylar.
25 Şubat 2021, Perşembe 18:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Jandarma Genel Komutanlığına "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ilanda belirtilen şartlarla (4) sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
Personel alımıyla ilgili, başvuru şartları, başvuru yeri ve tarihi ile aranan özel/genel şartları ilan sayfasından öğrenebilirsiniz.
İlan sayfasına gitmek için tıklayın.
BUNLARI DA OKUYUN