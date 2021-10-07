Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı içerisinde 5 bin sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı yapılacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 1 Ekim tarihi itibariyle başladı. Son başvuru tarihine ise sadece birkaç gün kaldı…

JANDARMA UZAMN ERBAŞ ALIMI HANGİ BRANŞLARDA OLACAK?

Jandarma Genel Komutanlığından paylaşılan bilgilere göre, Komutanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2022 yılı için

3.901’i jandarma,

804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli),

250'si muhabere,

23’ü bot serdümeni

12’si at bakıcısı,

10’u havacılık

alanlarında olmak üzere toplamda 5 bin erkek aday uzman erbaş olarak alınacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Jandarma uzaman erbaş alımı başvuruları 01 Ekim tarihinde başladı, 10 Ekim saat 23.59’da son bulacak.

Sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı başvuruları, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ bölümünün doldurulmasıyla yapılabilecek.

5 BİN SÖZLEŞMELİ JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MAAŞLAR NE KADAR?

Göreve yeni başlayan sözleşmeli uzman erbaşlar 6 bin 500 TL civarında net maaş alacak.

Görev yapılan bölgeye göre bin ve 2 bin TL arasında değişkenlik gösteren tazminat da ödenecek. Uzman erbaş olarak 25 yıl hizmet verip 1’inci derece ve 4’üncü kademeden emekli olan kişilere ise bugün itibarıyla 4 bin 28 TL aylık bağlanacak. En düşük emekli maaşı 3 bin 400 TL olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) - 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar] Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, jandarma branşına tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için Tablo-7’de belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı ile belirlenen bölümler ve belirtilen nitelikler aranacaktır. İlköğretim (ortaokul) mezunu olarak mesleki nitelikli (lojistik branşlı) branşlara başvuru yapacak adaylardan ise Tablo-7’ de belirtilen niteliklere ve istenilen belgelere sahip olma şartı aranacaktır. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-3’deki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak, Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak, Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (10 Ekim 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.

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