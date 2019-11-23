AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, pek çok alanda yeni düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemelerden biri de çevre kirliliğinin önlenmesini içeriyor. Yeni düzenleme trafikte ve sokakta çevreyi kirletenlere ceza kesme yetkisini genişletiyor.

41. maddede değişiklik

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre; teklifte yer alan 65’inci madde ile Kabahatler Kanunu’nun çevre kirliliğine yönelik yaptırımlarını öngören 41. maddesinde değişiklik yapılıyor. Çevreyi kirletmeyle ilgili maddedeki, “Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir” fıkrası, “Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye sınırları içerisinde belediye zabıta görevlileri, belediye sınırları dışında kolluk görevlileri karar verir” olarak değiştiriliyor.

5 bin TL’ye kadar cezası var

Düzenleme sonrasında çevreyi kirletenlere artık belediye sınırları içinde zabıtalar, belediye sınırları dışında ise polis ve jandarma ceza kesebilecek. Kabahatler Kanunu’na göre çevreye kirletmenin cezası ise 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yine kanuna göre, meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idari para cezasına karar verilmeyebiliyor.



