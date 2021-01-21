Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 sözleşmeli Uzman Erbaş alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 5.000 sözleşmeli Uzman Erbaş alacağını duyurdu.
21 Ocak 2021, Perşembe 16:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Jandarma Genel Komutanlığına 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) temin edilecektir." açıklaması yapıldı. İlan detayları ve başvuru tarihleri için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız
BUNLARI DA OKUYUN