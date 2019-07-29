Jandarma ve Sahil Güvenlik Başkanlığı bugün bir ilan geçti. Yapılan duyuruda "Akademimiz Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek-1 çizelgede belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi (Dr.Öğr.Üyesi), Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." denildi.

Bu ilan sonrası adaylar "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim üyesi ve görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap aramaya başladı.