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Jandarmaları taşıyan midibüsle TIR çarpıştı, 1 asker şehit

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, 14 asker yaralandı

05 Ekim 2019, Cumartesi 19:58
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Jandarmaları taşıyan midibüsle TIR çarpıştı, 1 asker şehit

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde A.B'nin kullandığı askeri midibüs aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

Kazada yaralanan midibüsteki 15 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Askerlerin kırsaldaki bir mahallede kavga ihbarı aldıkları ve olaya müdahale etmeye gittikleri öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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