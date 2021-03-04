45 yaşındaki milyarder, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ay’a düzenlenecek “dearMoon” turunun tüm masraflarını karşılayacağını söyledi. Maezawa “8 kişi arıyorum. Gitmesi 3 gün ve geri dönmesi 3 gün sürecek. Katılımcılar hiçbir ücret ödemeyecek” dedi. Maezawa kendisine eşlik edecek isimlerin insanlığa katkı sunabileceğine inanan ve sefere katılan diğer kişileri destekleyecek kişiler arasından seçileceğini açıkladı.

x



